Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı”nda 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. Bakan yardımcıları, genel müdürler ve il müdürlerinin katıldığı toplantıda, yeni dönem hazırlıkları ve alınacak tedbirler ele alındı.

Aile Yılı ve Orman Sevgisi Teması

Toplantıda, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesi nedeniyle, okullarda aile temalı projelerin öncelikli olacağı belirtildi. Bakan Tekin, “Velilerin eğitim sürecine aktif katılımını artıracak projeler geliştireceğiz. Dijital platformlar, kurs programları ve okul-halk eğitim iş birlikleri ile bu süreci destekleyeceğiz” dedi.

Yeni eğitim yılının ilk haftasında ise orman sevgisi teması işlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak iş birliği kapsamında öğrencilere fidan dağıtılacak ve dikim süreci takip edilecek.

Forma Zorunluluğunda Yeni Kurallar

Kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 2025-2026’dan itibaren öğrenciler belirlenen okul formalarını giyecek. Bakan Tekin, kıyafetlerin sade, ekonomik, rahat ve kolay temin edilebilir olacağını vurguladı. Özel işaret, baskı ve desen gibi ayrıntılara yer verilmeyecek; okulun belirlediği forma görselleri internet sitesinde yayımlanacak. Belirlenen formalar dört yıl boyunca değiştirilmeyecek. Özel sağlık durumu olan öğrenciler için ise uygun kıyafet esnekliği sağlanacak.

Toplantının, birim amirlerinin sunumlarıyla gün boyu sürdüğü bildirildi.