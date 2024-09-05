Ülkemizde giderek artan yoksulluk ve beslenme sorunları, çocukların eğitim başarısını ve gelişimini doğrudan etkiliyor. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, bu sorunu çözmek için okullarda ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini savunuyor.

Beslenme, sağlıklı bir yaşam için temel bir gereksinimdir. Çocukların büyüme, gelişme ve başarılı bir eğitim hayatı sürdürebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmesi şarttır. Ancak ülkemizdeki yoksulluk, yüksek enflasyon ve gelir dağılımındaki eşitsizlik, birçok çocuğun bu temel hakka ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle son yıllarda artan gıda fiyatları, düşük gelirli aileler için sağlıklı beslenmeyi neredeyse imkansız hale getirmiştir.

2022 PISA raporuna göre Türkiye, 37 OECD ülkesi arasında haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranında yüzde 19,2 ile zirvededir. Bu durum, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkilerken, eğitim başarılarını da düşürmektedir. Araştırmalar, yetersiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, algılamalarının azaldığını ve okul başarılarının düştüğünü ortaya koymaktadır.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’nun mücadelesi

2 Mart 2024 tarihinde kurulan Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir su verilmesi için çalışıyor. Koalisyon, şu anda Edirne, Adana, Antalya, Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Hatay, Van, Denizli ve Batman gibi birçok ilde faaliyet gösteriyor. Bu girişim, yoksullukla mücadele eden aileler için hayati önemde.

Türkiye, çocuklarını sağlıklı bir şekilde besleyebilecek tüm kaynaklara sahip olmasına rağmen, ekonomik koşullar nedeniyle bu imkân yeterince sunulamıyor. Deprem sonrası anaokullarına verilen besin desteği hizmetinin iptal edilmesi, çocukların bu temel haktan mahrum kalmasına neden oldu.

Eğitim ve sağlık bir arada sağlanmalı

Okullarda ücretsiz yemek verilmesi, çocukların eğitim hayatında başarılı olabilmeleri için elzemdir. Eğitim kurumları sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda çocukların temel ihtiyaçlarına da hizmet etmelidir. Koalisyonun taleplerinin başında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul yemeği programının bir an önce uygulanmaya konulması ve Uluslararası Okul Yemeği Koalisyonu'na imza atılması geliyor.

Toplumsal mücadeleye destek çağrısı

Koalisyon, tüm meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını ve halkı bu mücadeleye destek olmaya davet ediyor. "Çocuklarımız bugünün ve yarının teminatıdır" diyen Koalisyon, bu hakkın sağlanması için siyasi baskı oluşturmaya kararlı. Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek, sadece hükümetin değil, toplumun her kesiminin sorumluluğudur.