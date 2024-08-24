2024-2025 eğitim öğretim yılında okullarda hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yürütülen "Okulum Temiz" belgelendirme programı devam ediyor. Bu program, okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesini ve enfeksiyonların önlenmesini amaçlayan bir kılavuza dayalı olarak uygulanıyor.

Hijyen ve güvenlik öncelikli

Genelgeye göre, tüm okullarda hijyen ve güvenlik standartlarına uygun şartlar oluşturulması hedefleniyor. Eğitim kurumlarının bu standartları karşılaması için, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" temel alınıyor. Okul yönetimlerinin, yıl boyunca bu program doğrultusunda gerekli adımları atmaları gerekiyor.

"Okulum Temiz" belgesi, okullarda hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli önlemleri alan okullara veriliyor. Bu kapsamda, okulların temizlik ve dezenfeksiyon süreçleri düzenli olarak denetleniyor ve belge almaya hak kazanan okullar ödüllendiriliyor.

Hijyen şartlarını sürekli geliştirmeyi hedefleyen bu program, öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamayı amaçlıyor.