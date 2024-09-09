Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 24’e yükselirken, mahkeme sürecinde hakim tarafından Narin’in amcası Salim Güran’a sorulan bir soru dikkat çekti. Hakimin, cezaevinde tutuklu bulunan Salim Güran’a "Narin senin kızın mıydı?" diye sorması davaya yeni bir boyut kazandırdı.

Arama Çalışmaları Sonlandı

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda Eğertutmaz Deresi’nde çuval içerisinde ölü olarak bulundu. Küçük kızın ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 24 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın detayları giderek daha da trajik bir hal alıyor.

Mahkemede Şok Soru

CNN TÜRK’te yayımlanan Ne Oluyor? programında, İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, mahkeme sürecine dair çarpıcı bir bilgiyi ilk kez paylaştı. Uludağ’ın aktardığına göre, hakim, Narin’in amcası Salim Güran’a "Narin senin kızın mıydı?" sorusunu yöneltti. Bu soru, dava sürecinde yeni iddiaların gündeme gelebileceğini düşündürdü.

Cinayetle İlgili Gözaltılar Devam Ediyor

Cinayetle ilgili şüpheli konumundaki 24 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kamuoyu, yürek burkan bu davanın seyrini ve gelecek adli süreci yakından takip ediyor.