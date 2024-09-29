Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemelere tepki gösteren Serengil, bu konuyla bağlantılı olarak tarikatlar ve cemaatlerle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini savunan Serengil, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu yapıların yasak olduğunu hatırlatarak, köpeklerin toplanmasını savunanların bu konuyla neden ilgilenmediğini sorguladı.

"İlk önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar"

Seren Serengil, hayvansever kimliğiyle bilinirken, başıboş köpeklerle ilgili tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yaptığı açıklamada, Türkiye’de önce tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini belirtti. Serengil, bu yapıların kapatılmasının ardından toplumun normalleşeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplatın diyenler, niye tarikatları, cemaatleri kapatmıyor? O zihniyet bitince biz normale döneceğiz."

"Nerede hayvan sevmeyen gruplar?"

Serengil, açıklamalarında ayrıca hayvan sevgisi ve dinî gruplara da değindi. Bazı kesimlerin hayvanları sevmediğini ve onları haram olarak gördüğünü belirten Serengil, bu anlayışın toplumda son 20 yılda yayıldığını söyledi. Ünlü sanatçı, bu grupların hayvanları dışlamasına karşı çıkarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nerede hayvan sevmeyen gruplar; bunlar hayvanlara günah diyorlar, hayvan haram diyorlar. Böyle bir güruh oluştu 20 yıldır bu ülkede. Esas bunların temizlenmesi lazım. İnşallah bunlar gidecekler ve hayvanlar da sokaklara geri dönecekler."

Seren Serengil'in bu açıklamaları, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tartışma yarattı. Özellikle cemaatler ve tarikatlarla ilgili kullandığı ifadeler, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bazı kesimler Serengil'in cesur açıklamalarını desteklerken, diğerleri bu sözleri eleştirdi.