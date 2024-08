"Regnum Live in Concerts" serisi kapsamında Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelin 2.500 kişilik konser alanında sahne alan Martin, performansıyla büyük beğeni topladı.

Türkiye'de yeniden sahnede olmaktan mutlu

Konser öncesi yaptığı konuşmada Türkiye'de tekrar sevenleriyle buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Ricky Martin, "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece hep birlikte partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Müzikle size biraz hayatımdan bahsedeceğim. Bu şarkıların büyük kısmı tüm dünyada bir numara oldu, sizin sayenizde. Bunun için her zaman minnettarım. İşte bu benim hikayem. Umarım keyif alırsınız. Ben kesinlikle çok eğleneceğim. Sizi seviyorum" şeklinde konuştu.

Enerjik Performans ve Unutulmaz Şarkılar

Konserine hit şarkısı "Maria" ile başlayan Martin, ardından "Shake Your Bon Bon", "She Bangs", "Nobody Wants to be Lonely" ve "Livin' la Vida Loca" gibi sevilen parçaları seslendirdi. 2 saat süren performansında Ricky Martin'e 7 kişilik dans grubu ve 9 müzisyen eşlik etti. Konser boyunca enerjik dans gösterileri ve etkileyici müzik performansları ile hayranlarını büyüleyen sanatçı, "Cup of Life" ile sahneyi sonlandırdı.

Konserinin ardından seyircilerin coşkusuyla ayrılan Ricky Martin, İstanbul'da da sevenleriyle buluşmayı umut ettiğini belirterek, konser alanını alkışlarla terk etti.