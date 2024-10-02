Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği FIBA Avrupa Süper Kupası Kadınlar Final mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ertelendi.

Maçta yaşanan gelişmeler

Karşılaşma, hakemlerin aldığı bir kararla durduruldu. Devamında, her iki takımın oyuncuları saha kenarına çağrıldı. Maçın hakemi, oyuncuların soyunma odasına gitmelerini istedi.

Tribünlerin boşaltılmasına ve maçın seyircisiz olarak devam etmesine karar verilmesine rağmen, mücadele yeniden başlamadı. Bu gelişmelerin ardından karşılaşmanın ertelenmesi kararı alındı.

FIBA Avrupa Süper Kupası Kadınlar Finali, 3 Ekim Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak.