İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında çıkan olayların ardından İzmir Spor Şube Müdürü ve İzmir Spor'dan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısının görevden alındığı iddiaları gündeme geldi.

Maçta yaşanan olaylar ve soruşturma süreci

Göztepe ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan futbol maçında çıkan olaylar, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Maç sırasında taraftarlar arasında yaşanan gerginlik ve sahada çıkan olayların ardından güvenlik zafiyeti olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bu olaylar sonrası, İzmir Spor Şube Müdürü ve İzmir Spor'dan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısının müfettiş raporuyla görevden alındığı iddia edildi.

Görevden alma iddiaları

İddialara göre, maçta yaşanan güvenlik zafiyetlerinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda İzmir Spor Şube Müdürü ve Spor'dan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında görevden alma kararı verildi. Raporun detaylarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve olaylara müdahalede gecikme gibi faktörlerin yer aldığı iddia ediliyor.

Görevden alma iddiaları spor camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İzmir Emniyeti yetkilileri konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olayların perde arkasında neler yaşandığına dair tartışmalar devam ediyor.

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle İzmir Spor Şube Müdürü ve İzmir Spor'dan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı müfettiş raporuyla görevden alındı. pic.twitter.com/7ZXquBZ4jw — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) August 29, 2024