Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, gece saatlerinde hızla yayılarak bölge halkını tedirgin etti. Yangını fark eden vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman müdahale ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ancak bölgede son günlerde artan sıcaklık ve rüzgarın yangının hızla yayılmasında etkili olduğu düşünülüyor. İtfaiye ekipleri, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Gece karşılaşılan zorluklar

Yangının gece karanlığında fark edilmesi ve rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılması, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Karadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir titizlikle çalışıyor.

Bölge halkına uyarı

Bölgedeki vatandaşlara yetkililer tarafından dikkatli olmaları ve gerekmedikçe yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Yangının tamamen kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının başlaması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Yetkililer, hava koşullarının ve yangının etkilediği alanın büyüklüğüne bağlı olarak çalışmaların ne kadar süreceği konusunda net bir bilgi veremiyor.