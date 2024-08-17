Ev sahibi Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Arda Özçimen, Lasse Nielsen, Koray Günter, Heilton, Novatus Miroshi, Djalma Silva, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Kubilay Kanatsızkuş ve Romulo ilk 11’i ile sahaya çıktı.

Göztepe’de yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Ahmed Ildız, Yalçın Kayan, Juan Santos da Silva, İsmail Köybaşı, Malcom Bokele, Nazım Sangare, David Tijanic ve Ogün Bayrak yer aldı.

Konuk Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ise Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri ilk 11’i sahadaki yerini aldı.

Sarı Lacivertli takımın yedek kulübesinde ise, Ertuğrul Çetin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Rade Krunic ve Oğuz Aydın görev bekledi.

Karşılaşma başladı

Hakem Kadir Sağlam’ın ilk düdüğüyle ev sahibi Göztepe karşılaşmaya başladı. Karşılaşmanın 5’nci dakikasında gelişen Göztepe atağında Kubilay Kanatsızkuş’un vole denemesi kaleci Livakovic’te kaldı. Karşılaşmanın 7’nci dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Maximin’in ortasında Göztepe’de Heilton ve Arda çarpışarak sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 11’inci dakikasında gelişen Göztepe kontratağında Romulo’nun şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

Göztepe gole yaklaştı

Karşılaşmanın 17’nci dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin ortasında Osayi Samuel’in kafası kaleci Arda’da kaldı. 18’nci dakikada gelişen Göztepe atağında Doğan Erdoğan’ın ceza sahası dışında vuruşu az farkla auta gitti. Karşılaşmanın 21’nci dakikasında kullanılan kornerde Fenerbahçe gole yaklaştı. Karşılaşmanın 29’uncu dakikasında kullanılan Göztepe serbest vuruşunda Isaac Solet’in kafası auta gitti.

Gol VAR’dan döndü

Karşılaşmanın 30’uncu dakikasında gelişen Göztepe atağında ev sahibi golü buldu. Kubilay Kanatsızkuş’un getirdiği topta ceza sahasında topla buluşan Djalma Romulo Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam VAR kontrolünün ardından, Kubilay Kanatsızkuş’un İsmail Yüksek’e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Fenerbahçe gole yaklaştı

Karşılaşmanın 38’nci dakikasında Göztepe’de Nielsen hakeme itiraz nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın 44’üncü dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında En Nesyri’nin pasında Osayi Samuel’in vuruşunu kaleci Arda kornere çeldi. Kornerin ardından gelişen atakta Oosterwolde’nin ortasında En Nesryi’nin vuruşu az farkla dışarıya gitti.

Penaltıdan öne geçti

Karşılamanın ilk yarısının sonuna 6 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın 45+2’nci dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Osayi Samuel’in ceza sahasında yerde kalmasının ardından sarı lacivertli takım penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko top ve Arda’yı ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe 2’ye yaklaştı

Karşılaşmanın 45+6’ncı dakikasında gelişen Göztepe atağında Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşu dışarıya çıktı. İlk yarının sonunda gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko’nun çevirdiği topta Dusan Tadic’in plasesi dışarıya gitti.

Fark 2’ye çıktı

İlk yarının son bölümünde gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin ortasında En Nesryi’nin kafası ağlarla buluştu ve Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe devreye 2-0 önde girdi.

Ali Koç sahaya girdi

Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ederken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe giderek taraftarlarla buluştu. Karşılaşmanın devam ettiği sırada Ali Koç’un saha kenarına gelmesine Göztepe taraftarı tepki gösterdi. Tribünlerden pet şişe ve yabancı madde yağarken sahaya giren bir kişi Ali Koç'u ittirerek yere düşürdü. Ali Koç’a gelen tepkiler nedeniyle oyun uzun süre durakladı.

Arka arkaya oyuncu değişiklikleri

İkinci yarı konuk Fenerbahçe’nin vuruşu ile başladı. Karşılaşmanın 56’ncı Göztepe’de Kubilay Kanatsızkuş oyundan çıkarken yerine yeni transfer Juan dahil oldu. Aynı dakikada Djalma Silva oyundan alınırken yerine Malcom Bokele oyuna girdi. Karşılaşmanın 65’nci dakikasında Göztepe’de Doğan Erdoğan ve Isaac Solet oyundan alınırken yerlerine Ahmet Ildız ve Tijanic dahil oldu.

Göztepe farkı 1’e düşürdü

Karşılaşmanın 68’nci dakikasında Göztepe’nin kullandığı köşe vuruşunda yükselen Koray Günter, farkı 1’e düşüren golü kaydetti. Göztepe’nin golünün ardından gelişen Fenerbahçe atağında Allan Saint-Maximin yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

Eşitliğe yaklaştı

74’te Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Allan Saint-Maximin kenara gelirken oyuna Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür dahil oldu. Karşılaşmanın 82’nci dakikasında Göztepe ceza sahasına yakın bir yerden serbest vuruş kazandı. Vuruşta topu başına gelen David Tijanic’in etkili vuruşunu kaleci Livakovic kornere çeldi. Karşılaşmanın 85'nci dakikasında gelişen Göztepe atağında Bokele'nin vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve En Nesyri karşılaşmanın 88'nci dakikasında Cenk Tosun ve Rade Krunic'e bıraktı. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında Göztepe'de Nielsen oyundan çıkarken Taha oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

Göztepe beraberliği yakaladı

Karşılaşmanın son dakikasında gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topu önünde bulunan Romulo, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi. Gole itiraz eden Fenerbahçe teknik diretktörü Jose Mourinho sarı kart gördü. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Göztepe ile Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.