Dizide Selin karakteriyle hafızalara kazınan Demirci, uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Sessiz sedasız bir hayat süren genç oyuncu, sonunda nikah masasına oturdu.

Ekranlardan uzak bir yaşam

2006 yılında Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldığı Selena dizisiyle tanınan Cansu Demirci, dizi bittikten sonra oyunculuğa ara verdi ve Almanya’da lisansüstü eğitimini tamamladı. Eğitim süreciyle beraber kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Demirci, uzun yıllar boyunca herhangi bir projede yer almadı.

Sade ve zarif düğün

Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle evlenen Cansu Demirci, düğününde sade ve zarif bir görünüm sergiledi. Dantel detaylı gelinliğiyle dikkat çeken Demirci, güzelliği ve şıklığıyla davetlilerin beğenisini kazandı. Nikahın ardından sosyal medyada genç oyuncuya tebrik mesajları yağdı.