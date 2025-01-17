İzmir'de otoyol üzerinde Bayraklı'dan 2. Sanayi Kavşağı istikametine doğru ilerlerken Ege Üniversitesi Kavşağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, araçların yol dışına alınması için çalışmalar sürdürüldü.

Trafik yoğunluğu var

Kazanın olduğu noktadan geriye doğru 2.5 km'lik bir trafik yoğunluğu oluşmuş olup, trafik akışı şu anda sağ şerit üzerinden sağlanmaktadır.

Güzergahı kullanacak sürücülere uyarı

Bu güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve belirtilen güzergahı takip etmeleri önemlidir.