Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. İstanbul’a ulaşan Solskjaer, havalimanında ilk açıklamalarını yaparak siyah-beyazlı kulüpte çalışacak olmanın heyecanını dile getirdi.

“Sabırsızlıkla başlamayı bekliyorum”

İstanbul’a inişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Solskjaer, “Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

KAP açıklaması yapıldı

Beşiktaş Kulübü’nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için resmi görüşmelere başlandığı duyuruldu. Anlaşmaya göre Solskjaer’in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi, Athletic Bilbao ile oynanacak maçta ise takımın başında yer alması bekleniyor.

Beşiktaş taraftarından heyecanlı karşılama

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Solskjaer ile ilgili “Ole, Ole, Ole.” paylaşımı yaparak yeni teknik direktörünü duyurdu. Taraftarlar, bu paylaşım sonrası Norveçli teknik adamı coşkuyla karşıladı.