Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa sunduğu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için önemli bir adım attı. Eski çağrı hattı numarasını yenileyen belediye, 153 numaralı hattı hizmete sundu. Bu yenilikle vatandaşlar, belediye hizmetlerine sadece üç tuşla erişim sağlayabilecek.

Hizmete kolay erişim için 153

Manisa’nın 16 ilçesinde 153 çağrı hattı aktif hale gelirken, Demirci ilçesi için 444 99 45 numaralı hattın kullanılmasına devam edilecek. Vatandaşlar, MASKİ işlemleri ve cenaze hizmetleri için de 153 numarasını arayabilecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu yenilikle belediye ile vatandaş arasındaki iletişimin hızlanacağını belirterek şunları söyledi: "Çok haneli numaraları hatırlamak herkes için kolay değil. Bu değişiklikle vatandaşlarımız bize daha hızlı ulaşabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi artık sadece ‘3 tuş’ uzağınızda."

Demirci hariç her yerde aktif

153 numarası Manisa’nın 16 ilçesinde devreye girerken, Demirci’de 444 99 45 hattı kullanılmaya devam edecek. MASKİ ve diğer belediye hizmetleri için bu yenilik, erişimi kolaylaştırarak vatandaşların zaman kaybını önlemeyi hedefliyor.