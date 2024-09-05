Ugandalı Olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşı Dickson Ndiema tarafından uğradığı benzinli saldırı sonucu vücudunun %80'i yanarak hayatını kaybetti. Euronews'in haberine göre, Kenya'da tedavi gördüğü hastanede, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 33 yaşındaki uzun mesafe koşucusu, kısa süre önce Paris'teki Olimpiyatlarda kadınlar maratonunda yarışmış ve 44. sırada yer almıştı.

Baba adaletin yerini bulmasını umuyor

Babası Joseph Cheptegei, kızının kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, adaletin yerini bulmasını umduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren Ndiema’nın pazar günü Cheptegei’ye benzin dökerek ateşe verdiği belirtildi.

"Korkakça ve anlamsız bir eylem"

Uganda Atletizm Federasyonu ve Uganda Olimpiyat Komitesi, Cheptegei'nin trajik ölümüyle ilgili büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Uganda Olimpiyat Komitesi Başkanı Donald Rukare, saldırıyı "büyük bir sporcunun kaybına yol açan korkakça ve anlamsız bir eylem" olarak nitelendirdi.