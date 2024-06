Olimpiyat madalyalı tek cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalyayı Göztepe Müzesi'ne armağan etti. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ferhat Arıcan'ın açıklamaları

Paris Olimpiyatları'na 29 gün kaldığını belirten Ferhat Arıcan, "Tarihi günlerden birini yaşıyorum. Üçüncü kez olimpiyatlara gidiyorum. Cimnastik branşında üçüncü kez olimpiyat oyunlarına giden ilk sporcu oluyorum. Paris'te çok büyük başarılarla ülkemi temsil edeceğime inanıyorum. Göztepe'nin müzesinde, şanlı tarihimizde ve efsaneler arasında yer almak benim için çok büyük bir onur" dedi.

Yoğun çalışma programı

Ferhat, "Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Cimnastik ise günde 6-7 saat çalıştığımız bir branş. Takım halinde çalışıyoruz. Detaylar üzerinde çalışıyoruz. Cimnastikte çok küçük detaylar madalyayı belirliyor. Tokyo'dan sonra bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Biz sürece odaklandık, sonuç odaklı değiliz. Kendi işimizi kusursuz bir şekilde yaptıktan sonra hepimiz madalya adayıyız. Tokyo'dan sonra ikinci madalyanın ışığı yanmak üzere" diye konuştu.

Mehmet Sepil'in değerlendirmeleri

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan'ın Paris'te de başarılı olacağına inandığını belirterek, "Ferhat'ın madalya kazandığı devir pandemiye denk geldi. Gereken ilgiliyi gösteremedik. O zaman Tokyo Olimpiyatları'na gitmek çok zordu. Ferhat'ın madalya kazanacağını bilseydim ne yapar eder Tokyo'ya giderdim. Ferhat bize bir vizyon getirdi, heyecan getirdi" dedi.

Ana hedef Los Angeles

Mehmet Sepil, her branşta başarıyı hedeflediklerini belirterek, "Hedefi Los Angeles Olimpiyatları olarak belirledik. Paris'te şu an kotalar için mücadele veriliyor. Ana hedef Los Angeles Olimpiyatları. Sadece cimnastik değil birçok branşta sporcu götürmek istiyoruz. Spor kulüplerinin de bizim gibi olimpik branşlara el atması gerekiyor. Devletimiz elinden gelen her şeyi yaptı. Ciddi tesisleşmeler gerçekleştirildi. Bireysel sporlarda ciddi başarılar geliyor. Bizim de spor kulüpleri olarak katkılar da bulunmamız gerekiyor. Ferhat Arıcan'dan yine madalya bekliyorum. Kolay olmayacak. Bütün ülkeler cimnastikte var, çok zor bir branş, bizim beklentimiz çok Ferhat'tan" ifadelerini kullandı.