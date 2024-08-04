Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç’in alacağı para ödülü netleşti. Dikeç, rahat duruşu ve tek eli cebinde atış yapmasıyla olimpiyatın simgelerinden biri haline gelmişti. Başarıları ve dikkat çekici tarzıyla dünya medyasının ilgisini çeken Dikeç’e devlet tarafından verilecek ödül, cumhuriyet altını üzerinden hesaplanacak.

Para ödülü detayları

Olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara verilen ödül, cumhuriyet altını üzerinden belirleniyor. Altın madalya kazananlara 1000 cumhuriyet altını, gümüş madalya kazananlara ise 600 cumhuriyet altını veriliyor. Bronz madalya kazananlar ise 300 cumhuriyet altını ödül alıyor.

Yusuf Dikeç ve takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalya kazandıkları için 600'er cumhuriyet altını değerinde para ödülü alacaklar. Güncel altın fiyatlarına göre bu ödül miktarı 10 milyon 553 bin 400 Türk Lirası'na denk geliyor.

Yusuf Dikeç’in olimpiyat başarısı

Yusuf Dikeç’in Paris 2024 Olimpiyatları’nda sergilediği performans, uluslararası arenada büyük ilgi gördü. Tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanması, onun yeteneklerini ve özgün tarzını gözler önüne serdi. Dikeç, profesyonel ekipman kullanmayan rakiplerinin aksine, bu başarısıyla hem ülkemizi gururlandırdı hem de dünya medyasının odağı oldu.