Sosyal medya platformlarına yönelik yasaklar, ülkelerin güvenlik, gizlilik ve politik endişelerine bağlı olarak çeşitleniyor. Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilirken, dünya genelinde birçok ülke farklı sosyal medya platformlarını yasaklama yoluna gitmiş durumda. Bu haberimizde, sosyal medya yasaklarının detaylarını ve hangi ülkelerin hangi platformları hedef aldığına dair bilgileri derledik.

Dünya Genelinde Sosyal Medya Yasakları

Fransa'da sosyal medya kısıtlamaları:

Fransa, 2,5 milyon devlet memurunun iş telefonlarına eğlence amaçlı uygulamaların yüklenmesini yasakladı. Bu yasağın gerekçesi siber casusluk endişeleri olarak belirtiliyor. TikTok ve Netflix gibi uygulamalar, güvenlik kaygıları nedeniyle kısıtlanma veya yasaklanma aşamasında.

Birleşik Krallık'ın TikTok kararı:

Birleşik Krallık, TikTok'u resmi devlet cihazlarında yasakladı. Bu karar, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin TikTok'un hassas hükümet verilerine erişim sağlayabileceği yönündeki raporuna dayandırıldı.

Avrupa Birliği kurumlarında yasaklar:

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, personel cihazlarında TikTok'u yasakladı. Bu yasaklar, siber güvenlik endişeleri nedeniyle getirildi ve Avrupa Parlamentosu'nun yasağı 20 Mart'ta yürürlüğe girdi.

Hollanda'da güvenlik önlemleri:

Hollanda, memurlarına iş cihazlarında "saldırgan siber yazılım" kaydı bulunan uygulamaları kullanmamalarını tavsiye etti. Dijitalleşme Bakanı, hükümetin mobil cihazlarının güvenli olması gerektiğini belirtti.

Norveç'in TikTok yasağı:

Norveç, TikTok'u yalnızca hükümet ağına bağlı olmayan cihazlarda kullanılmasına izin veriyor. Adalet Bakanı, sosyal medyanın potansiyel olarak tehlikeli bir forum olabileceğini ifade etti.

İsveç'in güvenlik endişeleri:

İsveç Savunma Bakanlığı, TikTok'un kullanıcı bilgilerini işleme yöntemleri ve ByteDance şirketi hakkındaki endişeler nedeniyle TikTok'u yasakladı. Silahlı Kuvvetler, TikTok'u iş ekipmanlarında kullanmak istemediğini açıkladı.

Belçika'da TikTok yasakları:

Belçika, TikTok'u en az altı ay süreyle federal hükümet cihazlarında yasakladı. Yasak, siber güvenlik, mahremiyet ve yanlış bilgilendirme endişeleri nedeniyle getirildi.

Danimarka'nın tedbirleri:

Danimarka, TikTok'u resmi birimlerde casusluk riski nedeniyle yasakladı. Çalışanların hizmet telefonlarından ve diğer resmi cihazlardan TikTok'u kaldırmaları istendi.

ABD'nin sert yaklaşımı:

ABD, TikTok'u federal cihazlardan ve sistemlerden silmek için 30 günlük bir süre verdi. Ayrıca, 50 eyaletin yarısından fazlası TikTok'u devlet cihazlarında yasakladı. FBI, TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kanada'nın güvenlik tedbirleri:

Kanada, ABD'nin TikTok'u federal cihazlardan silmek için verdiği sürenin ardından devlet cihazlarında TikTok kullanımını yasakladı. Ayrıca, çalışanların uygulamayı indirmesi de engellenecek.

Hindistan'ın TikTok yasağı:

Hindistan, 2020 yılında TikTok ve WeChat dahil diğer Çin uygulamalarına gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle yasak getirdi. Yasak, Hint askerlerinin ölümüyle sonuçlanan Himalaya sınırındaki çatışmalardan sonra geldi.

Yeni Zelanda'daki yasak:

Yeni Zelanda, Mart 2023 itibarıyla hükümet milletvekillerinin telefonlarından TikTok'u yasakladı. Ancak bu yasak sadece parlamento kompleksindeki yaklaşık 500 kişiyi kapsıyor.

Tayvan'da TikTok yasağı:

Tayvan, Aralık 2022'de TikTok'u devlet cihazları ve Çin yapımı yazılımları içeren diğer uygulamalardan yasakladı. FBI'ın TikTok'un ulusal güvenliği tehdit ettiği uyarısı üzerine bu adım atıldı.

Pakistan'da geçici yasaklar:

Pakistan'da TikTok, 2020'de dört kez geçici olarak yasaklandı. Yasaklamalar, ahlaksız içeriklerle ilgili gerekçelerle yapıldı ancak kısa süre içinde kaldırıldı.

Afganistan'da yasak:

Taliban yönetimi, gençleri "yanıltmaktan" koruma amacıyla TikTok ve PUBG oyununu 2022'de yasakladı.

Kuzey Kore'de İnternet kısıtlamaları:

Kuzey Kore'de internet sansürü çok kapsamlıdır ve internet erişimi yalnızca üst düzey hükümet yetkilileri, bilim insanları ve seçkin öğrenciler tarafından kullanılabiliyor. Bu kişilerin etkinlikleri ve erişimleri sıkı bir şekilde izleniyor.

Çin'in yasakları:

Çin, 2009 yılında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarını kapattı ve VPN kullanımını yasakladı. Yasak, Sincan isyanları sırasında başlamıştı.

İran'da sosyal medya kısıtlamaları:

İran hükümeti, bazı sosyal medya platformlarına yasak getirmiş olsa da, "akıllı filtreleme" yöntemiyle belirli web sitelerine erişimi engelleyebiliyor.

Rusya'nın sosyal medya yasakları:

Rusya, Facebook ve Twitter'ı, Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle yasakladı. Facebook'a erişim engellenirken, Twitter'a da erişim kısıtlandı.