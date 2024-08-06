Türkiye'nin milli güreşçilerinden Burhan Akbudak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda grekoromen stil 77 kg kategorisinde mücadele etti. Son 16 turunda Macar rakibi Zoltan Levai'ye karşı elenen Akbudak, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.

Grekoromen stilde çeyrek final şansı kaçtı

Burhan Akbudak, Paris 2024 Olimpiyatları'nın grekoromen stil 77 kg kategorisinde son 16 turunda Macar güreşçi Zoltan Levai ile karşılaştı. Yoğun ve çekişmeli geçen mücadelede 2-1 mağlup olan Akbudak, turnuvaya veda etti. Ancak Levai'nin finale yükselmesi durumunda, Akbudak bronz madalya için repesaj karşılaşmasına çıkacak. Akbudak'ın performansı, olimpiyatlarda mücadeleci ruhu ve yeteneğiyle dikkat çekti.

🤼‍♀️ Milli güreşçi 🇹🇷Burhan Akbudak, #Paris2024 erkekler grekoromen stil 77 kg son 16 turunda Macar rakibi Zoltan Levai'ye mağlup oldu. pic.twitter.com/Km9DSf7vvo — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024