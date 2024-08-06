Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser karakteri ile hafızalarda yer eden Çoruh, sezon yorgunluğunu eşiyle birlikte tatil yaparak atıyor.

Çeşme gecelerinde el ele

Görkemli bir tatil geçiren çift, Çeşme gecelerinde el ele dolaşarak dikkatleri üzerine çekti. Şevket Çoruh'un eşi Özge Turna'nın güzelliği ise sosyal medyada ve çevrede büyük ilgi gördü. Görenler, "Ne şanslı adam", "Eşi çok güzel" gibi yorumlarda bulunarak çiftin uyumunu takdir etti.

Görüntülenen çift, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederek tatil hakkında kısa bilgiler paylaştı. Ardından, tatillerine devam etmek üzere gözden kayboldular.