Olimpiyat Oyunları'nda judokamız Kayra Özdemir, kadınlar +78kg çeyrek finalinde Japonya'dan son olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi. 1 olimpiyat şampiyonluğu, 4 dünya şampiyonluğu olan Japon rakibini uzatmalarda yenen Özdemir, yarı finale ismini yazdırdı.

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Sporcumuzun yarı final karşılaşması saat 17.00'de başlayacak seansta yapılacak.

Editör: Engin Keskin