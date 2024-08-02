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Okçuluk karışık takım elemelerinde Milli takım mağlup oldu

Okçuluk karışık takım elemelerinde Milli takım mağlup oldu

Olimpiyat Oyunları'nda judo kamız Kayra Özdemir, kadınlar +78kg çeyrek finalinde Japonya'dan son olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi. 1 olimpiyat şampiyonluğu, 4 dünya şampiyonluğu olan Japon rakibini uzatmalarda yenen Özdemir, yarı finale ismini yazdırdı.

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