Olimpiyat Oyunları'nda judokamız Kayra Özdemir, kadınlar +78kg çeyrek finalinde Japonya'dan son olimpiyat şampiyonu Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi. 1 olimpiyat şampiyonluğu, 4 dünya şampiyonluğu olan Japon rakibini uzatmalarda yenen Özdemir, yarı finale ismini yazdırdı.
Sporcumuzun yarı final karşılaşması saat 17.00'de başlayacak seansta yapılacak.
🇹🇷KAYRA ÖZDEMİR YARI FİNALDE!🇹🇷— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 2, 2024
🥋Milli judocumuz Kayra Özdemir, kadınlar +78 kiloda Japonya'dan Akira Sone'yi altın skorda yenerek yarı finale yükseldi.
👏Tebrikler Kayra Özdemir! pic.twitter.com/oQDCs1G2XF
Editör: Engin Keskin