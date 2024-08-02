Türkiye Boks Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli'nin olası rakiplerinden biri olan Imane Khelif için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) başvuruda bulundu. Başvuruda, Khelif’in daha önce cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği belirtilerek, oyuncunun turnuvadan diskalifiye edilmesi talep edildi. Ancak IOC, bu başvuruyu reddetti.

Cezayirli boksör Imane Khelif, son zamanlarda cinsiyet uygunluk testleriyle ilgili yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti. Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 66 kiloda son 16 turunda İtalyan boksör Carini ile karşılaşan Khelif, Carini'nin aldığı darbeler sonucu maçın 46. saniyesinde oyundan çekilmesinin ardından dikkat çekmişti.

Khelif’in 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan çeşitli testleri geçemediği iddiaları, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Bu süreç, Khelif'in olimpiyat müsabakalarındaki uygunluğu konusunda soru işaretleri oluşturmuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi açıklama yaptı

IOC, Türkiye Boks Federasyonu'nun başvurusuna ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "Paris 2024 Olimpiyatları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonası'nın sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır."