Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, tekvando kadınlar 49 kg çeyrek finalinde Çinli rakibi Qing Guo'ya 2-0 yenildi.
Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocumuz Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg çeyrek finalinde Çin'den Quing Guo'ya 2-0 mağlup oldu.
Çinli sporcunun finale yükselmesi durumunda Kavurat, akşam seansında repesaj karşılaşmasına çıkacak.
🇹🇷Merve Dinçel Kavurat repesaj şansı bekleyecek— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2024
🥋 Milli tekvandocu, #Paris2024 kadınlar 49 kg çeyrek finalinde Çinli rakibi Quing Guo'ya 2-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/AhQFmBL244
Editör: Engin Keskin