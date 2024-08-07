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🇹🇷Merve Dinçel Kavurat repesaj şansı bekleyecek 🥋 Milli tekvandocu, #Paris2024 kadınlar 49 kg çeyrek finalinde Çinli rakibi Quing Guo'ya 2-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/AhQFmBL244

Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocumuz Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg çeyrek finalinde Çin'den Quing Guo'ya 2-0 mağlup oldu.

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