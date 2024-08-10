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🇹🇷Nafia Kuş Aydın, yarı finalde yenildi 🥋 Kadınlar +67 kilo yarı finalinde Fransız Althea Laurin'e mağlup olan milli tekvando cumuz, akşam seansında bronz madalya için tatamiye çıkacak. pic.twitter.com/ymwlIocEmc

Milli sporcu, saat 21.34'te bronz madalya için mücadele verecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg yarı finalinde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e 2-0 mağlup oldu.

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