Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg yarı finalinde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e 2-0 mağlup oldu.
Milli sporcu, saat 21.34'te bronz madalya için mücadele verecek.
🇹🇷Nafia Kuş Aydın, yarı finalde yenildi— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024
🥋 Kadınlar +67 kilo yarı finalinde Fransız Althea Laurin'e mağlup olan milli tekvandocumuz, akşam seansında bronz madalya için tatamiye çıkacak. pic.twitter.com/ymwlIocEmc
Kaynak: HABER MERKEZİ