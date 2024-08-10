Ampute Milli Takım kaptanından Başkan Zeyrek'e ziyaret Ampute Milli Takım kaptanından Başkan Zeyrek'e ziyaret

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg yarı finalinde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e 2-0 mağlup oldu.

Milli sporcu, saat 21.34'te bronz madalya için mücadele verecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ