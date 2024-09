Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda break dans branşında mücadele eden Avustralyalı sporcu Rachael Gunn, sosyal medyada viral olduktan sonra yaşadıklarıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. 'Raygun' takma adıyla bilinen Gunn, Paris 2024'te sergilediği break dans performansı nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi gördü, ancak bu ilgi genellikle olumsuz yorumlarla doluydu. Özellikle alışılmışın dışında olan dans tarzı birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti ve alay konusu oldu. Break dansın Olimpiyatlar’da yer alması ise bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi; bu sporun olimpik branşlar arasında yer almasının doğru olmadığını savunanlar oldu.

"Olayların boyutunu anlamadım"

Gunn, olimpiyatların ardından ilk kez The Project için konuştu ve Paris 2024'te yaşadıklarıyla ilgili duygularını paylaştı. Yarışmanın ardından kendisiyle iletişime geçen Avustralya Olimpiyat Komitesi yetkilisinin sosyal medyada bir "fırtına koptuğunu" söylediğini belirtti. Ancak bu uyarının tam olarak ne anlama geldiğini o an anlayamadığını ifade eden Gunn, "Olanların boyutunu anlamadım. Sonra sosyal medyaya girip bazı yorumlara göz attım ve 'Aman Tanrım' dedim. İçimde kötü bir his oluştu. 'Neler oldu?' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan uzak durmaya karar verdi

Rachael Gunn, kendisini hedef alan eleştirilerin ve alaycı yorumların yoğunluğu karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Break dansın bir spor olarak olimpiyatlara dahil edilmesi zaten tartışmalı bir konu olarak görülürken, Gunn'ın performansı bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Olimpiyat deneyimi hakkında duygularını paylaşan Gunn, sosyal medyada viral olmanın ardından bir süre sosyal medyadan uzak durmayı tercih ettiğini açıkladı.

Break dansın Paris 2024'te olimpik bir branş olarak yer alması, spor dünyasında da geniş çapta tartışılmıştı. Bazı eleştirmenler, break dansın spor kategorisine girmediğini savunarak olimpiyatlara dahil edilmesini gereksiz bulmuş, buna karşın destekçiler break dansın fiziksel zorlukları ve kültürel değeri nedeniyle olimpiyatlara uygun olduğunu ileri sürmüştü. Rachael Gunn'ın sosyal medyada aldığı geri dönüşler ise bu tartışmaların bir yansıması olarak görüldü.