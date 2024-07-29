Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci günü, Türkiye için farklı branşlarda heyecan verici anlara sahne oldu. Milli sporcularımız, yüzme, judo, atıcılık, kürek, badminton ve eskrim dallarında yarıştı. Toplam 6 dalda yarışan sporcularımız, ikinci günü tamamladı.

Elis Özbay'dan olimpiyatlarda tarihi başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Elis Özbay, Türkiye'nin ilk kadın milli kürekçisi olarak tarihi bir başarıya imza attı. Vaires Sur Marne Nautical'de gerçekleşen tek çifte repesajında, Özbay 8:00:00'lık derecesiyle serisinde ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde zorlu rakiplerle karşılaşacak

Elis Özbay, 30 Temmuz'da yapılacak çeyrek finalde Slovenyalı Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile mücadele edecek. Bu yarışta serisinde ilk üçe giren sporcular yarı finale yükselme hakkı kazanacak.

Özbay'ın çeyrek finalde göstereceği performans, hem kendisi hem de Türk spor kamuoyu için büyük bir önem taşıyor. Yarı finale yükselme hedefiyle yarışa hazırlanan Özbay, Türkiye'yi Olimpiyat sahnesinde başarıyla temsil etmek istiyor.

Muhammed Demirel'in mücadelesi altın skorla son buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Demirel, erkekler 66 kilo son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaştı. Champ de Mars Arena'da gerçekleşen bu kritik mücadelede, Demirel rakibine altın skorla yenilerek oyunlara veda etti.

Altın skor nedir?

Judoda, normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa, müsabaka altın skor adı verilen bir uzatma bölümüne geçer. Bu bölümde, ilk puanı alan sporcu maçı kazanır. Muhammed Demirel de bu aşamada Finlandiyalı rakibine karşı üstünlük sağlayamadı ve mücadeleyi kaybetti.

Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'te finalde yarıştı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşında kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 135.6 puanla 7'nci oldu. Altın ve gümüş madalyalar Güney Koreli sporculara giderken, Hindistanlı Manu Bhaker bronz madalya kazandı.

Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'te gururlandırdı

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen kadınlar 10 metre havalı tabanca finallerinde, Türk milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, güçlü rakipleriyle yarıştı. Tarhan, finalde gösterdiği performansla 135.6 puan alarak organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Altın madalya, 243.2 puanla Güney Koreli Jin Ye Oh'a gitti. Onu, 241.3 puanla yine Güney Kore'den Yeji Kim takip etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Hindistanlı Manu Bhaker ise 221.7 puanla bronz madalya kazandı.

Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024'te yarı final hakkını kıl payı kaçırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli yüzücü Berke Saka, 100 metre sırtüstü elemelerinde 55.85'lik derecesiyle genel sıralamada 40'ıncı oldu ve yarı finale yükselme şansını kaçırdı. Saka, olimpiyat mücadelesine 200 metre bireysel karışıkta devam edecek.

Elemelerde güçlü rakiplerle yarışan Berke Saka, gösterdiği performansla yarı finale kalmak için yeterli puanı toplayamadı. Yarışlar sonunda, en iyi derecelerle ilk 16'ya giren sporcular yarı finale yükselirken, Saka bu barajı geçemedi.

Olimpiyat mücadelesi devam ediyor

Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre bireysel karışık kategorisinde de yarışacak. Saka, bu dalda daha iyi bir sonuç almayı hedefliyor ve antrenmanlarına bu doğrultuda devam ediyor. Yüzme branşında Türkiye'yi temsil eden genç yüzücü, olimpiyat tecrübesiyle kendini geliştirmeye ve gelecek hedeflerine odaklanmaya devam ediyor.

Neslihan Yiğit Arın, J Grubu'ndaki ilk maçında Aya Ohori'ye mağlup oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori'ye 21-9 ve 21-7'lik setlerle 2-0 yenildi. Arın, gruptaki ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo ile karşılaşacak.

İkinci maç 30 Temmuz'da

Paris'teki La Chapelle Arena'da gerçekleştirilen badminton müsabakalarında, milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, J Grubu'ndaki ilk maçında Japon rakibi Aya Ohori ile karşılaştı. Zorlu geçen maçta, Arın rakibine 21-9 ve 21-7'lik setlerle mağlup oldu. Neslihan Yiğit Arın, J Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile karşılaşacak.

Rüzgar Sörfü yarışları hava koşullarından dolayı ertelendi

Marsilya Marina'da bugün saat 13.00'te başlaması beklenen IQ Foil (Rüzgar Sörfü) kategorisinin birinci gün yarışı, yeterli rüzgar olmaması nedeniyle ertelendi. Milli sporcu Merve Vatan, yarın düzenlenecek ikinci gün yarışlarında mücadele edecek.