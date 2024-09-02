Her yıl milyonlarca ölüm

Hindistan ve Çin’de her yıl yaklaşık 10 milyon insan ölüyor. Bu rakam, dünya üzerindeki birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Sadece bu iki ülke, her yıl I. Dünya Savaşı kadar kayıp veriyor.

Ölümden sonra hayat

Madagaskar'da ölüler mezarlarından çıkarılıyor, kemikleri onurlandırılıyor ve aileleri tarafından yeni kefenlerle sarılıyor. Bu ritüeller, ölümün sadece bir son olmadığını gösteriyor.

Şok edici ölüm nedenleri

Hindistan cevizleri, her yıl 150 kişiyi öldürüyor. Bu sayı, köpek balığı saldırılarından çok daha fazla. Aynı zamanda eşekler tarafından öldürülen insan sayısı, uçak kazalarında ölenlerden daha yüksek.

İlginç tesadüfler

Mark Twain, Halley kuyruklu yıldızı geçtiğinde doğdu ve yine yıldız geçişi sırasında öldü. Ölüm, bazen şaşırtıcı ve anlamlı tesadüflerle karşımıza çıkabiliyor.