THY Euroleague’de heyecan 24 Ocak 2025 Cuma akşamı oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçıyla zirveye çıkıyor. Basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu dev karşılaşmanın detaylı yayın bilgileri açıklandı.

Maçın yayın bilgileri

Tarih: 24 Ocak 2025 Cuma

24 Ocak 2025 Cuma Saat: 22:15

22:15 Yayıncı Kanallar: S Sport Plus Tuttur TV S Sport



Şifresiz yayın bilgisi

Maç, S Sport ve Tuttur TV gibi platformlardan canlı olarak yayınlanacak. Yayın platformlarının erişim detaylarını kontrol ederek maçı kesintisiz izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko’nun kritik sınavı

Fenerbahçe Beko, zorlu Olympiakos deplasmanında galibiyet arıyor. Euroleague sıralamasında üst sıraları hedefleyen iki takım da bu mücadelede tüm kozlarını sahaya koyacak. Taraftarların desteğiyle güçlü bir performans sergilemesi beklenen Fenerbahçe Beko, bu önemli sınavda avantaj sağlamayı hedefliyor.