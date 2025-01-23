İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir atama gerçekleştirildi.

Başkan Cemil Tugay, geçtiğimiz yıl danışman olarak göreve getirdiği Berk Ulusal'ı, yeni kurulan İştirak ve İşletmeler Daire Başkanlığı’na atadı. Peki, Berk Ulusal kimdir? Daha önce hangi görevlerde yer aldı?

İşte ayrıntılar...

Berk Ulusal kimdir?

Berk Ulusal, CHP İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinde bulunmuş, gençlik hareketine önemli katkılar sunmuştur. 2019 yılında Bayraklı Belediyesi’ne geçerek, burada Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı gibi kritik görevlerde yer almıştır. Bu süreçte hem belediye projelerinin geliştirilmesi hem de koordinasyon sağlanmasında önemli roller üstlenmiştir.

Yeni Daire Başkanlığı ile belediye şirketlerine yeni vizyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İştirak ve İşletmeler Daire Başkanlığı, belediye iştiraklerinin ve şirketlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla yapılandırıldı. Bu yeni birim, şirket faaliyetlerinin daha uyumlu ilerlemesini ve belediye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasını hedefliyor.