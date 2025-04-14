AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarını eleştirerek “Niteliksiz siyasetin markası haline geldi” dedi.

Ömer Çelik, Özgür Özel'i eleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Özel’in siyasi yaklaşımını “niteliksiz” olarak tanımladı.

“Tarih bilgisi olmadan konuşuyor”

Ömer Çelik, CHP'nin geçmiş liderlerinin farklı görüşlerde olsalar bile daha yapıcı bir dil kullandığını belirterek, Özgür Özel'in mevcut tutumunu eleştirdi. Çelik, “Özgür Özel, tarih bilgisi olmadan konuşuyor. Geldiği nokta niteliksiz siyasetin markası oldu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yönelik Eleştiriler Gerginliği Artırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. AK Parti cephesinden gelen bu son açıklama, siyasi gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin sözlerine verilecek cevabımız, Avrupa’daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdiğimiz cevapların aynısıdır. Özgür Özel siyasi tarih bilmiyor, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar değil."

'Niteliksiz siyasetin markası oldu'

"Özgür Özel’in siyasi söyleminin Avrupa’daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır.

Özgür Özel’in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu. Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel’in geldiği nokta ise tamamen 'niteliksiz siyaset'in markası oldu."