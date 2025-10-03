Torbalı Belediyesi, AK Parti döneminde tamamlanamayan belediye hizmet binası ve Pancar’daki spor tesisi için yapılan arazinin tapusunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aldı. Belediye Başkanı Övünç Demir, Torbalı halkına büyük bir müjde vererek, proje için Ocak ayında ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Yarım kalan hizmet binası Torbalı Belediyesi’ne devredildi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, AK Parti döneminde inşa edilmeye başlanan ancak ekonomik sebeplerle tamamlanamayan hizmet binasının, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol sonucunda Torbalı Belediyesi’ne devredildiğini açıkladı. Demir, bu gelişmenin Torbalı için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Spor tesisi alanı da Torbalı Belediyesi’ne geçti

Demir, aynı protokol ile Torbalı’ya bağlı Pancar Mahallesi’nde yapılması planlanan ancak yarım kalan spor tesisi için ayrılan 61 bin 252 metrekarelik arazinin de Torbalı Belediyesi’ne devredildiğini duyurdu. Başkan Demir, bu alanın da Torbalı halkına kazandırılacağını belirtti.

"Hizmet binamız Torbalı’ya yakışacak"

Övünç Demir, yarım kalan belediye hizmet binasını artık Torbalı halkı için inşa edeceklerini belirtti. "Artık yüzde 100 Torbalı Belediyesi’nin, yüzde 100 Torbalı halkının" olan bu projede, Ocak ayında ihaleye çıkılacağını açıkladı. Yeni hizmet binasının modern bir yapı olacağı ve Torbalı’ya yakışır bir şekilde tamamlanacağı vurgulandı.

Başkan Demir, "Yeni hizmet binamız ve 61 bin 252 metrekare yeni arsamız Torbalı’mıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek, Torbalı'nın gelişimi için önemli bir adım attıklarını söyledi. Bu projelerin Torbalı'nın kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Kamuda devamlılık esastır"

Demir, "Kamuda devamlılık esastır" diyerek, kendilerinin önceden yarım kalan projeleri sahiplenip, Torbalı’ya kazandıracaklarını belirtti. Bu yaklaşımın, belediyenin güçlü bir şekilde halkına hizmet etmesini sağlayacağını vurguladı.

Övünç Demir açıklamasında şunları belirtti:

Müjde Torbalı! Yıllardır atıl durumda kalan, AK Parti döneminde ekonomik sebeplerle yarım kalan hizmet binasının ve Pancar’daki spor tesisi imarlı 61 bin 252 metrekare arazinin tapusunu, Büyükşehir Belediyemizle yapılan protokol sonucu bugün aldık. Artık yüzde 100 Torbalı Belediyesi’nin, yüzde 100 Torbalı halkının! Kamuda devamlılık esastır. Bizden önce yarım bırakılan hizmet binası projesini sahipleniyor, Torbalı’ya kazandırıyoruz. Ocak ayında ihalemize çıkıyoruz ve Torbalı’ya yakışır, modern bir hizmet binasını hep birlikte inşa edeceğiz. Yeni hizmet binamız ve 61bin 252 metrekare yeni arsamız Torbalı’mıza hayırlı uğurlu olsun!