Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı için Belkahve’de düzenlenecek törenlerde tüm Bornovalıları bir araya gelmeye davet etti. Tören, Türk ordusunun İzmir’e girişini izlediği noktada gerçekleştirilecek.

Kurtuluşun sembol noktası: Belkahve

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir’in kurtuluşuna tanıklık eden Belkahve’nin bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı. Başkan Eşki, Belkahve’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e giren Türk Ordusu’nu izlediği tarihi nokta olduğunu belirterek, bu anlamlı mekânda 9 Eylül 1922 sabahını yeniden yaşatacaklarını söyledi.

Tören programı ve etkinlikler

Tören 9 Eylül sabahı saat 10.00’da başlayacak. Program kapsamında şiir dinletileri, zeybek ve dans gösterileri, ayrıca Kadın Ritm Grubu’nun performansları yer alacak. Bu özel günde Kurtuluş Savaşı’nın ruhu, katılımcılara güçlü bir şekilde hissettirilecek.

Bornova’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki rolü

Bornova’nın Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık destanının altını çizen Başkan Eşki, bu anlamlı etkinliğe katılımın önemine dikkat çekti. Eşki, “Atatürk’ün bu topraklarda verdiği mücadeleyi anmak ve minnetimizi ifade etmek için tüm Bornovalıları bekliyoruz” dedi.

Başkan Eşki, bu özel günde birlik ve beraberlik içinde Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu yeniden canlandıracaklarını vurgulayarak, tüm Bornovalıların törene katılımının büyük bir değer taşıdığını ifade etti.