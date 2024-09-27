Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği'nin İzmir'de düzenlediği Kadın ve Demokrasi Çalıştayı'na katılarak, kadınların toplumdaki rolüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşki, Cumhuriyetin kadının özgürleşmesiyle ilerlediğini vurguladı ve bu mücadelenin demokratikleşmenin temel bir parçası olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet kadınların özgürleşmesiyle ilerler"

Başkan Ömer Eşki, İzmir’de düzenlenen Kadın ve Demokrasi Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada Cumhuriyetin kadının özgürleşmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. "Cumhuriyet başlı başına bir kadın devrimidir" diyen Eşki, kadınların toplumsal hayattaki varlığı arttıkça Cumhuriyetin güçleneceğini vurguladı. "Ben kendimi Kemalist ve Cumhuriyetçi olarak tanımlıyorum" diyen Eşki, kadınların kamusal alandaki rolünün Cumhuriyetin başarısını simgelediğini ifade etti.

"Demokratikleşme kadının özgürlüğünün temelidir"

Eşki, kadının toplumdaki mücadelesinin sadece bir kadın meselesi olarak ele alınmaması gerektiğinin altını çizdi. "Demokratikleşme olmadan kadınların tam anlamıyla özgürleşmesini sağlayamayız" diyen Eşki, hukukun üstünlüğü ve demokratik hakların kadınların mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Kadın mücadelesinde elde edilecek başarıların toplumsal ilerlemeyi de beraberinde getireceğini vurguladı.

"Mücadele bedellerle kazanılır"

Kadın mücadelesinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Başkan Eşki, "Çocuk cinayetleri, tecavüzler, kadına yönelik şiddet hâlâ sürüyor ama her mücadelenin bedelleri vardır" dedi. Eşki, bu bedellerin zaman içinde kadın mücadelesinin zaferine dönüşeceğini ifade etti.

"Kadınların özgürlüğü engellenmek isteniyor"

Başkan Eşki, hükümetin kadınların haklarına yönelik olumsuz adımlar attığını belirterek, "Kadınların özgürlüğü engellenmek isteniyor. Büyük aile platformu gibi yapılar, ilerici değerlerin karşısında durarak, kadınların özgürlüğünü kısıtlamak istiyor" dedi. Eşki, bu tür girişimlere karşı güçlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kadın mücadelesi herkesin görevi"

Başkan Eşki, konuşmasını kadın mücadelesinin sadece kadınlara değil, toplumun her bireyine sorumluluk yüklediğini belirterek tamamladı. "Kadın mücadelesi noktasında hepimiz üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek zorundayız" diyen Eşki, bu mücadelenin toplumun demokratikleşmesinin anahtarı olduğunu belirtti.