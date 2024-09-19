Ömer Eşki Gazilerimizin Bize Bıraktığı Emanete Sahip Çıkacağız

19 Eylül Gaziler Günü, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Ömer Eşki ve gaziler törene katılarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Tören İstiklal Marşı ile başladı

Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreni, çelenk sunma merasimiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törene katılanlar, gazilerimiz ve şehitlerimize olan minnetlerini bir kez daha dile getirdi. Törende, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hüseyin Emre, Mehmet Emin Yurdakul’un ünlü "Ya Şehit Ol Ya Gazi" adlı şiirini okudu.

Gaziler: “Bağımsızlığımızın simgesi”

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi İlker Türkol, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin her dönemde bağımsızlık ve özgürlüğü korumak için mücadele ettiğini vurguladı. Türkol, “Bugün burada, kahraman gazilerimizi anarak, onların gösterdiği büyük fedakârlıkları hatırlıyoruz. 19 Eylül, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından verilen gazilik unvanının yıl dönümüdür. Bu unvan, gazilerimizin onurunu ve milletimizin bağımsızlık mücadelesini sembolize etmektedir” dedi.

Türkol, ayrıca 19 Eylül’ün, gazilerin gurur günü olduğunu belirterek, “Bu özel gün, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve gazilerimizin cesaretini simgeler. Onların fedakârlıkları sayesinde bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyor” ifadelerini kullandı.

“Gazilerimize minnet borçluyuz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de törende yaptığı konuşmada, gazilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için gösterdiği fedakârlıkların unutulmayacağını vurguladı. Eşki, “Gazilerimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembolleridir. Onlara her zaman minnettarız ve onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Eşki ayrıca Bornova Belediyesi’nin gaziler ve şehit aileleri için özel çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Bu cennet vatan, gazilerimizin ve şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Bizler de onların emanetine sahip çıkmak için her zaman yanlarında olacağız” açıklamasında bulundu.

Gaziler gününe yoğun katılım

Törene katılan vatandaşlar, gazilerimize olan saygı ve minnet duygularını dile getirirken, tören boyunca duygusal anlar yaşandı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve diğer protokol üyeleri de gazilerle yakından ilgilenerek, onların taleplerini dinledi.