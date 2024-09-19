9 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Isparta iline yeni bir vali atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama sonucunda, Abdullah Erin Isparta Valiliği görevine getirildi. Peki, Abdullah Erin kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte yeni Isparta Valisi hakkında bilmeniz gerekenler.

Abdullah Erin kimdir?

Abdullah Erin, 1969 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Midyat Lisesi'nde başladı ve 1986 yılında bu okuldan mezun oldu. Ardından, yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı ve 1991 yılında derece ile mezun oldu.

Kariyer ve atamalar

Abdullah Erin, kamu görevine çeşitli görevlerde bulunarak başladı ve uzun yıllar kamu sektöründe önemli deneyim kazandı. Son olarak, Isparta Valiliği'ne atanmış olan Erin, bundan önce çeşitli valilik görevlerinde bulunmuş ve bürokraside önemli pozisyonlarda yer almıştır.

Isparta'ya atama ve görev değişiklikleri

Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı kararıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değişti. Kararnamede, 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine atanırken, Isparta'ya Abdullah Erin'in atanması dikkat çekti. Bu kapsamda, eski Isparta Valisi görevden alındı ve yeni vali olarak Abdullah Erin göreve başladı.

Sonuç ve beklentiler

Isparta ilinin yeni valisi Abdullah Erin, yerel yönetim ve halkla ilişkiler konularında deneyimli bir isim olarak, şehrin gelişimine katkıda bulunması bekleniyor. Abdullah Erin'in atanması, yerel yönetim ve kamuoyunda olumlu karşılanırken, gelecekteki projeler ve hizmetler hakkında detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.