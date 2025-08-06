E-imza skandalı sonrası tartışmaların odağında olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) sorumlu bakan yardımcılığı yapıyor hem de BTK’nın denetlemekle görevli olduğu Türk Telekom’un yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor. Bu görevler nedeniyle Sayan’ın, denetleme yetkisini elinde bulundurduğu şirketten maaş aldığı ortaya çıktı.

CHP’den sert eleştiriler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, işsizliğin 13.5 milyona dayandığı, atanmayan gençlerin intihar ettiği dönemde iktidar çevresinin yakınlarının “her biri ayrı koltukta sefa sürdüğünü” söyledi. Karasu, “Bakanlıkta kendi kendini denetleme skandalı yaşanıyor. Bu tablo, kamudaki liyakat ve adalet anlayışının nasıl eridiğinin göstergesidir” dedi.

E-imza çetesi nasıl çalıştı?

E-imza skandalı, bir kamu görevlisinin e-imzasının izinsiz kullanılmasıyla ortaya çıktı. Soruşturmada, çetenin yüzlerce sahte e-imza üreterek kamu sistemlerine sahte belgeler işlediği belirlendi. Sahte diplomalar hukuk, psikoloji, inşaat mühendisliği ve eczacılık gibi kritik alanlarda da hazırlandı ve hâlâ sosyal medya platformlarında satılıyor.

BTK ve USOM’un rolü

BTK bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) faaliyet gösteriyor. Siber saldırıları tespit eden ve önleyen bu merkez, internet kullanıcılarını ve kurumları korumakla sorumlu. Ancak yaşanan skandalın ardından Cumhurbaşkanı kararıyla Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

“Becerikli Fatih Bey” ve diplomalar

Ömer Fatih Sayan, 6 lisans, 2 yüksek lisans ve 2 doktora diplomasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak aynı zamanda Türk Telekom’da uzun süredir yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Bu durum, rekabet eden şirketler arasındaki denetim çelişkisini ortaya koyuyor.

CHP’den bakan istifa çağrısı

Karasu, Sayan’ın hem BTK’dan sorumlu hem de Türk Telekom’da yönetim kurulu üyesi olmasının kamu vicdanını yaraladığını belirtti. “Soruşturma açılmış, iddianame hazırlanmış ama hala gerekli adımlar atılmıyor. Bu durumu görmezden gelen bakanın da istifa etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yandaşlara makam ve koltuk dağıtımı

Karasu, iktidarın yandaşlarına makam ve koltukları “ulufe gibi dağıttığını” ifade ederek, kamuda yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin kamu hizmetlerini çürüttüğünü vurguladı. “Liyakat yerine sahte diplomalarla doldurulan kadrolar ilk seçimde değişecek” dedi.

Sayan ailesinin devlet görevlerindeki ağırlığı

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi olan Ömer Fatih Sayan’ın ailesi de devlet görevlerinde tartışmalara konu oldu. Kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt Büyükelçisi, diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ise AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev aldı.