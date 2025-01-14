Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası Gençlik Kolları'nın düzenlediği kahvaltılı toplantıya katılarak 2024 yılına dair çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıya CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve gençlik kolları üyeleri de katıldı. Başkan Günel, gençlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı, bu tür buluşmaların hem enerji hem de motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, 2001 yılından bu yana CHP çatısı altında görev aldığını vurguladı ve "Görev verildiğinde yerine getirdim, verilmediğinde de durmadım. Hiçbir zaman bu yola ihanet etmedim" dedi. Başkan Günel, CHP’nin büyük bir aile olduğunu ve gençlerle sık sık bir araya gelmenin önemine değindi.

Başkan Günel, gençlerin hedeflerine hizmet edecek bir kent yaratmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Bizim yaptıklarımız, sizin hedeflerinizle örtüşüyor mu? Bunları sorgulamak gerekiyor. Geçtiğimiz seçimde kazanan biz olduk, ama hedefim hep mükemmel olmaktır. Eğer 100 puan alabilme şansımız varsa, neden 99 alalım? Başarıyı hedeflerken mükemmelliği unutmamalıyız" dedi.

Başkan Günel, hizmet üretme anlayışlarının birinci ve ikinci dönem ayırt etmeksizin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Bu enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz çünkü rehavete kapılma lüksümüz yok. Siz gençler, sadece talimatları yerine getiren değil, kent için üreten bir kesim olmalısınız" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda, Başkan Ömer Günel, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü ve partili gençler, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kadar yürüyerek kentle ilgili fikir alışverişinde bulundular.