Anime dünyasının fenomen yapımlarından One Punch Man, hayranlarını sevindiren müjdeli haberi duyurdu. Beş yıllık uzun bir bekleyişin ardından, 3. sezonun 2025 yılında yayınlanacağı resmi olarak açıklandı. Bu duyuru, serinin 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, One Punch Man’in resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı.

One Punch Man’in 10. yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlandığı bu dönemde, seriye özel tanıtım videoları ve illüstrasyonlar paylaşıldı. Bu içerikler, hem nostaljik bir yolculuk sundu hem de hayranların yeni sezon için heyecanını katladı.

1stPunch👊



Anime One-Punch Man” Season 3 scheduled to air in 2025!



The newest Season of the series is scheduled to air in the 10th anniversary year of when the First Season aired!

Look forward to more information.https://t.co/XQLgmpyNj3#onepunchman pic.twitter.com/6XfNtJfYe3