Anime dünyasının fenomen yapımlarından One Punch Man, hayranlarını sevindiren müjdeli haberi duyurdu. Beş yıllık uzun bir bekleyişin ardından, 3. sezonun 2025 yılında yayınlanacağı resmi olarak açıklandı. Bu duyuru, serinin 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, One Punch Man’in resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı.

10. yıl kutlamaları sürprizlerle dolup taşıyor

One Punch Man’in 10. yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlandığı bu dönemde, seriye özel tanıtım videoları ve illüstrasyonlar paylaşıldı. Bu içerikler, hem nostaljik bir yolculuk sundu hem de hayranların yeni sezon için heyecanını katladı.

1stPunch👊



Anime One-Punch Man” Season 3 scheduled to air in 2025!



The newest Season of the series is scheduled to air in the 10th anniversary year of when the First Season aired!

Look forward to more information.https://t.co/XQLgmpyNj3#onepunchman pic.twitter.com/6XfNtJfYe3 — TVアニメ「ワンパンマン」公式 (@opm_anime) December 13, 2024

Studio J.C. Staff prodüksiyonda

One Punch Man’in 3. sezonu, tanınmış anime stüdyosu Studio J.C. Staff tarafından hazırlanacak. Stüdyo, aksiyon ve mizahi unsurlarıyla bilinen serinin yeni sezonuna farklı bir soluk getirecek. Daha önceki projelerdeki başarıları, hayranların beklentilerini artırmış durumda.

Uzun süren bekleyiş sona eriyor

Serinin 3. sezonu ilk olarak 2022’de duyurulmuş ancak bu tarihten sonra sessizliğe bürünmüştü. 10. yıl kutlamaları kapsamında yapılan açıklamalar, bu sessizliği bozarak hayranlara umut oldu.

2025’e geri sayım başladı

One Punch Man 3. sezonunun kesin tarihi henüz açıklanmasa da, 2025 yılında yayınlanacak olması şimdiden anime dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Hayranlar, yeni sezonla ilgili daha fazla detay için sabırsızlıkla bekliyor.