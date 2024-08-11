Onkoplastik Cerrahinin Meme Kanseri Tedavisindeki Yenilikçi Yaklaşımı

İEÜ Medical Point Hastanesi Plastik Cerrahi bölümünden Op. Dr. Tolgahan Alpaydın, meme kanseri tedavisinde onkoplastik cerrahinin sunduğu avantajları açıkladı. Alpaydın, bu teknikle hastalarda meme kaybının önlenebileceğini ve hastaların kısa sürede normal yaşantılarına dönebildiklerini belirtti. “Onkoplastik meme cerrahisi, hem kanseri tedavi eder hem de memenin estetik görünümünü geri kazandırır,” diyen Alpaydın, bu yöntemin memede büyük veya çoklu tümörlere sahip hastalar için ideal olduğunu vurguladı.

İki aşamalı ameliyat süreci

Onkoplastik meme cerrahisi, iki aşamalı bir ameliyat süreci içerir. İlk aşamada, genel cerrahi ekibi tarafından meme kanseri dokusu, çevresindeki sağlıklı doku ile birlikte çıkarılır. İkinci aşamada ise Plastik Cerrahi ekibi, çıkarılan dokunun yerini estetik olarak doldurur. Bu süreç, memenin şekillendirilmesi, simetri sağlanması ve gerektiğinde yeni nesil silikon implantların kullanılması gibi adımları içerir. Alpaydın, bu yöntemle memede simetri sağlandığını ve kozmetik görünümün iyileştirildiğini ifade etti.

Hızlı iyileşme ve psikolojik destek

Onkoplastik cerrahinin en büyük avantajlarından biri, hastaların sosyal yaşamlarına hızlı bir şekilde dönmeleridir. Alpaydın, hastaların genellikle birkaç gün içinde taburcu edildiğini ve birkaç hafta içinde normal aktivitelerine dönebildiklerini belirtti. “Bu yöntem, hastaların fiziksel ve psikolojik iyilik halleri üzerinde olumlu bir etki sağlar,” diyen Alpaydın, operasyon sonrası ilave radyoterapi veya kemoterapinin devam edebileceğini de ekledi. Uzman ekiplerin bu operasyonlarda büyük rol oynadığını vurgulayan Alpaydın, deneyimli bir ekibin önemini de belirtti.