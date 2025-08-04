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Samsunspor, ilk maçı 21 Ağustos'ta, rövanş maçını ise 28 Ağustos'ta oynayacak.

Kırmızı beyazlı ekip, play-off turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Yunanistan ekibi Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

UEFA'nın İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde düzenlenen kura çekimi sonrası Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi. Samsunspor, play-off turunda Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

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