UEFA Avrupa Ligi play-off turunun kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi. Samsunspor, play-off turunda Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi Play-Off Turu Kuraları Çekildi
UEFA'nın İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde düzenlenen kura çekimi sonrası Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Samsunspor’un Muhtemel Rakibi
Kırmızı beyazlı ekip, play-off turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Yunanistan ekibi Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.
Maç Tarihleri
Samsunspor, ilk maçı 21 Ağustos'ta, rövanş maçını ise 28 Ağustos'ta oynayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ