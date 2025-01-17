Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Gazze'deki Hamas yönetimine karşı önemli bir adım attı. İsrail ile bir yılı aşkın süredir süren çatışmaların ardından, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmalarının ardından Abbas yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Abbas, Gazze'deki tüm sorumluluğu almak için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Filistin Devleti'nin açıklamasına göre, Mahmud Abbas'ın liderliğindeki hükümet, Gazze'de yerinden edilenlerin geri dönüşü, temel hizmetlerin sağlanması, geçişlerin yönetimi ve bölgenin yeniden inşası gibi önemli adımlar atmak için tüm hazırlıkları tamamladı.

"Hamas'a ihanet"

Bu gelişme, Hamas'ın 2006'daki yasama seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından, Gazze'deki tek egemen güç olma iddiasının son bulması anlamına geliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki Hamas varlığını sonlandırma planları doğrultusunda Mahmut Abbas'ın aldığı bu karar, bölgedeki dinamikleri değiştirebilir.