Rapora göre, ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre günlük 185 bin varil artış gösterdi ve 26 milyon 746 bin varile ulaştı. Bu dönemde, en fazla üretim artışı Suudi Arabistan'da yaşanırken, Libya'da ise üretim düşüş kaydetti.

Suudi Arabistan üretimi artırdı, Libya düşüş yaşadı

Temmuz ayında OPEC'in ham petrol üretimi, Suudi Arabistan'ın başını çektiği bir artışla dikkat çekti. Suudi Arabistan'da günlük üretim 97 bin varil artarak OPEC içindeki en büyük artışı gerçekleştirdi. Ancak aynı dönemde Libya'da günlük üretim 19 bin varil azalarak, üretimdeki en büyük düşüşü yaşayan ülke oldu.

OPEC grubunun üretimi ve küresel petrol talebi

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi de temmuz ayında bir önceki aya göre 117 bin varil artarak 40 milyon 907 bin varile yükseldi. Ancak, OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

Küresel petrol talebinde revizyon

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebinin günlük 135 bin varil azalarak 104 milyon 320 bin varile ulaşacağını tahmin ediyor. Bu revizyonda, yılın ilk çeyreği ile kısmen ikinci çeyreğinde elde edilen güncel veriler ve Çin'in petrol talebindeki zayıflama etkili oldu.

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 160 bin varil artışla 45 milyon 810 bin varile ulaşması beklenirken, OECD dışı ülkelerde ise talebin günlük 1 milyon 950 bin varil artarak 58 milyon 510 bin varile ulaşması öngörülüyor. OPEC'in öngörülerine göre, küresel petrol talebi 2025'te günlük 106 milyon 110 bin varile çıkacak, ancak bu artış önceki tahminin günlük 60 bin varil altında kaldı.