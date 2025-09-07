OpenAI, Broadcom ile ortak geliştirdiği ilk yapay zeka çipini 2026’da kullanıma sunmayı planlıyor. Çip, yalnızca OpenAI’ın ChatGPT ve diğer yapay zeka modellerini çalıştırmak için kullanılacak, dış müşterilere satılmayacak.

OpenAI’nin Özel Yapay Zeka Çipi

Financial Times’a göre OpenAI, yapay zeka altyapısında Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kendi çipini geliştirme kararı aldı. Çip, ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin eğitimi ve işletilmesinde kullanılacak.

Broadcom ile Ortak Geliştirme

OpenAI’nin özel çipi, Broadcom iş birliği ile geliştiriliyor. Broadcom CEO’su Hock Tan, 2026 mali yılında yapay zeka altyapısı alanında gelirlerinde önemli artış beklediklerini ve büyük siparişler aldıklarını açıkladı. Analistler, söz konusu siparişin OpenAI’den geldiğini belirtiyor.

Donanımda Büyük Teknoloji Yarışı

OpenAI’nin çip geliştirme hamlesi, Google, Amazon ve Meta’nın kendi yapay zeka çiplerini üretme girişimleriyle paralel. Büyük teknoloji şirketleri, yapay zekanın artan eğitim ve işletme maliyetlerini kontrol altına almak için donanım alanında da kendi çözümlerini üretiyor.

Mevcut Altyapı Stratejisi

Şirket, Nvidia ve AMD çiplerini kullanarak mevcut yapay zeka altyapısını desteklemeye devam ediyor. Özel çipin devreye girmesiyle birlikte OpenAI, maliyet etkinliği ve performans açısından önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.