Opet çalışanının Atatürk'e hakaret ettiği canlı yayın sosyal medyada infial yarattı. Şirket, çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

Opet isimli akaryakıt dağıtım şirketinin bir çalışanı, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içeren sözler sarf etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Opet şirketi ise konuya dair resmi bir açıklama yayımladı.

Canlı yayında Atatürk'e küfür etti

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Opet'in bir bayisinde çalıştığı belirtilen kişinin açtığı canlı yayında Atatürk’e ağır hakaretlerde bulunduğu görüldü. Görüntüler kısa sürede yayılarak kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Opet’ten resmi açıklama geldi

Tepkiler üzerine Opet, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman minnet ve şükranla anıyoruz. Onun ilke ve değerleri doğrultusunda yürümeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şirket açıklamasının devamında, adı açıklanmayan çalışanın eyleminin Opet’in etik değerleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, “Söz konusu şahsın iş akdi ilgili bayimiz tarafından feshedilmiştir.” denildi.