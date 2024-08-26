Araç sahibi olmak zorlaşıyor

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Çin’de araç sahibi olmak sadece araba almakla sınırlı değil. Sınırlı park alanları ve yüksek maliyetli plaka kodları, araç kullanımını neredeyse imkansız hale getiriyor. Nüfus artışı ve şehirleşme zorlukları, bu sorunları daha da karmaşıklaştırıyor.

Hong Kong'da park yeri fiyatları uçuyor

Hong Kong’un lüks semti The Peak’teki park yeri fiyatları ise rekor kırıyor. Mount Nicholson'daki bir park yeri 1,3 milyon dolara, yani 44 milyon 118 bin 490 liraya satıldı. Bu durum, park yeri satışını bir sektör haline getirerek, lüks araç sahipleri arasında bir yarış başlattı.

Uzmanlar, bu zorlukların toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve şehirleşme modelinin gözden geçirilmesiyle azaltılabileceğini belirtiyor. Ancak hızla artan nüfus ve büyüyen şehirler bu çözümlerin uygulanmasını zorlaştırıyor.