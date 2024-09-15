Ordu-Giresun Havalimanı’nın, bakım çalışmaları nedeniyle 50 gün süreyle uçuşlara kapalı olacağı açıklandı. Yapılacak iyileştirmelerle uçak park sahalarının beşten dokuza çıkacağı ve yeni bir taksi yolunun inşa edileceği belirtildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı, bakım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül itibarıyla 50 gün süreyle uçuşlara kapatılacak. Havalimanında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları süresince uçuş trafiği tamamen duracak.

Park sahaları beşten dokuza çıkacak

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan son uçuş, saat 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak seferle gerçekleştirilecek. Bu uçuşun ardından havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapılarını uçuş trafiğine tamamen kapatacak. Havalimanı, 16 Eylül ve 5 Kasım tarihleri arasında kapalı kalacak.

Yapılacak çalışmalar arasında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısmının bakım ve onarımları ile zemin işaretlemeleri yer alacak.

Çalışmalar bittiğinde hava tarafı kapasitesi artırılacak olan havalimanında, beş adet bulunan uçak park sahası dokuza ve mevcut bir adet taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu daha inşa edilmiş olacak.