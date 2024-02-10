Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in denizden daha fazla istifade edilmesi amacıyla 2020 yılında Ordu turizmine kazandırdığı Şehit Temel Şimşir Gemisi ve 2022 yılına faaliyete aldığı Kuzey Yıldızı Teknesi ile ağırlıklı yaz ayları olmak üzere turlarına devam ediyor. Belirlenen periyotlarla Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçesinde turlar düzenleyen gemi ve tekne ziyaretçilerine Ordu’yu denizden seyretme imkânı sunuyor.

TEKNE TURLARI YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İÇİN YENİ BİR DESTİNASYON OLDU

Ordu’yu tanımak, şehri bir de denizden görmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında Şehit Temel Şimşir Gemisi ve Kuzey Yıldızı Teknesi yer alırken misafirler doyumsuz deniz keyfinin tadını çıkarıyor. Gemide seyahat edenler şehrin manzarasını, plajlarını izleyerek bol bol fotoğraf çektirme imkânı da buluyor. Gezi turlarının yanı sıra balolar, toplantılar gibi çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan gemi ve tekne vatandaşlar için eğlence ve dinlenme aracı olmayı sürdürüyor.

BAŞKAN GÜLER’İN ORDU TURİZMİNE ARMAĞANI

Başkan Güler’in Ordu turizmine armağan ettiği Şehit Temel Şimşir Gemisi ve Kuzey Yıldızı Teknesi kent turizmine yeni bir ivme kazandırdı. Turizmin gözdesi olan bu gemi ve tekneyi şu ana kadar 75 bini aşkın yerli ve yabancı turist kullandı. Gemi ve teknenin yeni sezonda da turlarını artırarak daha fazla misafire ev sahipliği yapması hedefleniyor.