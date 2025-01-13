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Fiyatlardaki artışın sürmesi durumunda, üreticilerin depolarında beklettikleri fındığı piyasaya sürmeleri bekleniyor. TZOB yetkilileri, piyasa koşullarını yakından takip ederek üreticilerin bilinçli hareket etmelerini tavsiye etti.

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Fındık fiyatlarının son haftalarda yukarı yönlü hareket ettiğini belirten Soydan, "Yaklaşık 2 aydır 120 TL’den işlem gören fındığın kilogram fiyatı 125 TL’ye çıktı. Tahminimiz, önümüzdeki haftalarda fiyatların biraz daha yükselebileceği yönünde" dedi.

Ordu ’da fındık fiyatları yeniden yükselişe geçti. Serbest piyasa da uzun süredir kilogramı 120 TL’den işlem gören 50 randımanlı fındık, 125 TL’ye ulaştı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fiyatların artmaya devam edebileceğini söyledi.

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