Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, 40 bin dolar karşılığında sahte belgelerle organ nakli yapmak isteyen 4 kişiyi yakaladı. Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Younis Kashakra, böbrek nakli için sosyal medya üzerinden tanıştığı Bursa'da yaşayan Ali Almuhammed'den yardım istedi. Almuhammed, Kashakra'ya donör bulma vaadiyle 40 bin dolar talep etti.

Kashakra, Suriye uyruklu kardeşi Saber’i donör olarak göstererek Bursa'ya geldi. Ali Almuhammed, Adana'da böbreğini 15 bin dolara satışa sunan İsmail El Torad ile anlaştı. El Torad, Bursa'ya geldiğinde otel ve yemek masrafları için 2 bin lira aldı ve kimlik bilgilerini Saber Kashakra'nın pasaportuna ekledi.

Polis operasyonu ve mahkeme süreci

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu komisyon, Saber Kashakra'yı sorgulamak üzere çağırdı. Toplantıda çelişkili ifadeler veren İsmail El Torad gözaltına alındı. Polis, Kashakra kardeşleri kaldıkları otelde, Ali Almuhammed'i ise Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 3 kişi tutuklandı, El Torad adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Ali Almuhammed suçlamaları reddetti, diğer sanıklar ise Türkiye’de organ naklinin suç olduğunu bilmediklerini ifade etti. Kashakra kardeşlerin avukatı Canan Kongur, müvekkillerinin suç işleme niyeti taşımadığını ve olayın sadece sahtecilik suçundan ibaret olduğunu belirtti.

Mahkeme kararı

Mahkeme, sanıklar hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "organ ve doku ticareti" suçlarından 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Ancak sanıkların "iyi hal" indiriminden yararlanması sonucu, her biri 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların suçlarını hafifletici nedenler olarak "iyi hal" durumunu dikkate aldı ve cezalarını bu şekilde belirledi.