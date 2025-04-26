Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler dizisi Netflix için çekilecek. Kıvanç Tatlıtuğ dizide yer alacak, Cem Yılmaz’a da teklif götürüldü.

Organize İşler dizisi Netflix için çekilecek

Yılmaz Erdoğan’ın gişe rekorları kıran Organize İşler filminin dizi versiyonu yeniden gündeme geldi. Projenin Netflix için 8 bölüm olarak çekileceği öğrenildi.

Geçmiş yıllarda Organize İşler dizisi için önce Disney Plus ile anlaşma sağlanmış, ancak platformun yerli içerik politikasını değiştirmesiyle proje rafa kalkmıştı. Ardından Gain platformu için hazırlık yapılmış fakat bu plan da gerçekleşmemişti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, BKM, Organize İşler dizisini bu yaz Şenol Sönmez yönetmenliğinde Netflix için çekecek.

Kıvanç Tatlıtuğ kadroda, Cem Yılmaz’a teklif gitti

Organize İşler film serisinin “Sazan Sarmalı” bölümünde Sarı Saruhan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ dizide kesin olarak yer alacak. Ayrıca ünlü komedyen Cem Yılmaz’a da projede rol alması için teklif götürüldüğü belirtildi.

Yılmaz Erdoğan’ın diğer projeleri de gündemde

Öte yandan, son iki sezondur büyük ilgi gören İnci Taneleri dizisinin de geleceği netleşiyor. Yılmaz Erdoğan’ın diziyi 45. bölümde sonlandırmak istediği biliniyor. Ancak Kanal D yönetimi dizinin devam etmesi için görüşmelerini sürdürüyor.